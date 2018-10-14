Ещё
«В рюмку президента наливали воду вместо водки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший шеф протокола Кремля рассказал о воде вместо водки в рюмке президента 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший советник президента России Владимир Шевченко, создававший и возглавлявший службу протокола Кремля в 1990-е годы, рассказал о случаях, когда главе российского государства на официальных мероприятиях наливали воду вместо водки. Выпуск программы «Новые русские сенсации»: «Москва. Кремль. Владимир», куда вошло интервью с Шевченко, опубликован на сайте канала НТВ.
«Когда было состояние плохо, то официант мог налить воду вместо водки. Это допустимо по состоянию здоровья», — пояснил бывший госслужащий.
Он отказался называть фамилии первых лиц, при которых случалось подобное, однако авторы телепередачи намекнули, что речь идет о первом президенте России Борисе Ельцине.
«Исключения были, только когда Борис Николаевич Ельцин "работал с документами"», — говорит голос за кадром перед рассказом Шевченко о замене алкогольного напитка на воду в президентской рюмке.
В целом, по словам бывшего начальника кремлевского протокола, такое практиковалось крайне редко.
«Я не помню такого, чтобы воду наливали [президенту СССР] Михаилу Сергеевичу [Горбачеву]. Есть рюмка, поднял, но — пригубил, поставил. Это твой вопрос. Есть здоровье — опрокинул, как говорится, полную», — вспоминает 79-летний Шевченко.
Владимир Шевченко руководил службой протокола при Горбачеве и Ельцине и, как писала «Российская газета», непосредственно участвовал в создании этой структуры с нуля. После прихода к власти Владимира Путина занял должность советника главы государства и сохранил этот пост при президентстве Дмитрия Медведева. В 2011 году уволился по собственному желанию.
С 2016 года протоколом президента России руководит Владислав Китаев.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Огромный НЛО сняли на видео44
Раскрыт дополнительный доход скандального министра580
Телеведущая откровенно рассказала о связи с Серовым7
В московском метро произошло задымление
Венедиктов госпитализирован55
Видео
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток Армия
00:42
Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео
Происшествия Криминал
10:02
«В рюмку президента наливали воду вместо водки»
Политика
08:50
ЧП подтвердило возросшие риски российского космоса
Наука и техника Статьи
03:10
Украина будет противостоять России на Азове
Украина В мире
10:06
Кто может получить отсрочку от армии
Армия Войска
06:05
«Накануне краха»: что скрывалось за эпохой Брежнева
Политика Статьи
01:17
«Московская аннексия»: в чем Порошенко обвинил РПЦ
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение