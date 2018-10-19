Путин прибыл в Узбекистан

Основная часть визита запланирована на пятницу. Как сообщили в Кремле, в ходе переговоров лидеры государств обсудят состояние и перспективы развития отношений, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.

Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений". В режиме видеоконференции они поучаствуют в церемонии начала строительства первой в Узбекистане АЭС.