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Путин прибыл в Узбекистан
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Путин прибыл в Узбекистан 

РИА Новости + ещё 27 3 часа назад
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Узбекистан, где проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым.
Основная часть визита запланирована на пятницу. Как сообщили в Кремле, в ходе переговоров лидеры государств обсудят состояние и перспективы развития отношений, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.
Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений". В режиме видеоконференции они поучаствуют в церемонии начала строительства первой в Узбекистане АЭС.
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