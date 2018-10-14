Захарова обозвала Bellingcat «сливным инструментом»

Мария Захарова назвала Bellingcat «сливным инструментом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британский проект Bellingcat «сливным инструментом». Об этом она заявила в эфире телеканала «ТВ Центр»

По ее словам, информацию передают либо официальные представители и структуры, либо она становится результатом журналистских расследований.

«Что такое Bellingcat? Это СМИ? Это, простите мне, сливной инструмент», — сказала она.

Она отметила, что последний полгода Великобритания дает заявления не официальных лиц. Захарова подчеркнула, что все построено на утечках СМИ.