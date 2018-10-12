Встреча в верхах: когда Путин вновь увидит Трампа

МИД РФ сообщили, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном все вопросы по двусторонним отношениям и организовать встречу лидеров двух стран. Однако, отметили в ведомстве, эти переговоры станут возможны, только если Вашингтон проявит в них заинтересованность. В МИДе также не исключили, что Владимир Путин Дональд Трамп могут встретиться 11 ноября во Франции на мероприятиях по случаю празднования столетия окончания Первой мировой войны.

Москва готова обсудить с Вашингтоном возможность встречи на высшем уровне, если США проявят интерес к продолжению диалога, заявил в интервью директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко

«Мы, безусловно, открыты к обсуждению с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений», — пояснил российский дипломат.

Тем не менее, подчеркнул он, сейчас российская и американская стороны не обсуждают конкретную дату встречи двух президентов, поскольку такие запросы из Вашингтона не поступали.

Борисенко также ответил на вопрос о том, встретятся ли главы двух государств в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны. По словам дипломата, «если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен».

Мировые СМИ регулярно обсуждают возможные даты и место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat предположила, что российский и американский президенты могут снова встретиться в Финляндии в начале будущего года во время Арктического саммита, который до середины 2019 года планирует провести Финляндия. На мероприятие приглашены главы как России, так и США. Путин ранее уже подтвердил свое участие. Трамп должен принять решение 6 ноября.

Журналисты заявили, что переговоры российской и американской сторон продвинулись настолько далеко, что идет речь о выборе дат. В частности, авторы материала предположили, что Путин и Трамп могут встретиться 14 февраля.

Однако на следующий день после публикации пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что две стороны ведут переговоры о возможной встрече лидеров.

«Это не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов или наметок», — сказал представитель Кремля.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что Москва и Вашингтон будут договариваться о встрече Путина и Трампа после предложений о сроках.

Отвечая на вопросы журналистов о будущих переговорах, оба президента обмениваются любезностями и заочными приглашениями. Так, в конце прошлого месяца Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером.

До конца этого года президенты двух стран смогут лично встретиться еще два раза: на праздновании окончания Первой мировой войны во Франции 11 ноября и встрече лидеров «большой двадцатки» в Аргентине в конце ноября — начале декабря.

Путин и Трамп также могли бы встретиться в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре, который будет проходить с 11 по 15 ноября, однако американский президент принял решение пропустить это мероприятие.

Предыдущая встреча президентов России и США состоялась в Хельсинки 16 июля. Это были первые полноформатные переговоры лидеров, перед этим они два раза встречались на полях международных мероприятий.

Трамп назвал переговоры «успешными» и даже «великолепными» и неоднократно выражал готовность вновь участвовать в подобном саммите.

«Одна из лучших встреч, которые у меня когда-либо были, — с Владимиром Путиным», — сказал Трамп.

По словам президента, в ходе личных бесед он обсудил с российским коллегой вопросы безопасности Израиля, трубопровода «Северный поток — 2», конфликты в Сирии и на востоке Украины, сообщает RT. Он также отметил, что затронул вопрос Крыма, поскольку всегда упоминает его, когда говорит об Украине. Трамп еще раз подчеркнул эффективность встречи в Хельсинки для обеих сторон.

Несмотря на восторженные отзывы самого Трампа о саммите в Хельсинки, оппоненты американского лидера назвали его «провальным» для США. Трампа обвинили в излишней мягкости и податливости в переговорах с Путиным.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в интервью CNN заявила, что Россия изо всех сил старается подавить американскую демократию и пытается поссорить Вашингтон с его союзниками. Кроме того, она нашла противоречия в том, как Трамп сотрудничает с союзниками по поводу антироссийских санкций, и тем, как американский лидер отзывается о своем коллеге.

К тому же, судя по опросам, американские граждане готовы к потеплению отношений между Россией и США. Согласно опросу, проведенному агентством Gallup 1-12 августа среди более 1 тыс. жителей Штатов, более половины американцев желают улучшения отношений двух стран. Респондентам задали вопрос, что важнее для Вашингтона: попытаться наладить отношения с Москвой или продолжать дипломатическое и экономическое давление на нее. За улучшение российско-американских отношений высказались 58% опрошенных, тогда как за продолжение конфронтации выступили 36% американцев.