Путин подписал указ о праздновании 100-летия КБР

Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики , соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием образования Кабардино-Балкарской республики постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики", — говорится в документе.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.