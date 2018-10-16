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Путин подписал указ о праздновании 100-летия КБР
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Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарии 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием образования Кабардино-Балкарской республики постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики", — говорится в документе.
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
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