В Кремле прокомментировали аварию «Союза»

Песков прокомментировал причины аварии «Союза»

По словам Пескова, в настоящее время дать заключение о причинах чрезвычайной ситуации с "Союзом" невозможно. Он отметил, что в причинах произошедшего будут разбираться специалисты из компетентных органов.

"Сейчас невозможно дать какие-то заключения. Он (вице-премьер Юрий Борисов) сказал, что будут соответствующие органы сейчас работать разбираться, что произошло", — сказал Песков.