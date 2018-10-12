В Кремле прокомментировали аварию «Союза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал причины аварии с ракетоносителем "Союз МС-10", передает РИА "Новости".
По словам Пескова, в настоящее время дать заключение о причинах чрезвычайной ситуации с "Союзом" невозможно. Он отметил, что в причинах произошедшего будут разбираться специалисты из компетентных органов.
"Сейчас невозможно дать какие-то заключения. Он (вице-премьер Юрий Борисов) сказал, что будут соответствующие органы сейчас работать разбираться, что произошло", — сказал Песков.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин получит всю необходимую информацию в связи с аварией ракеты-носителя "Союз МС-10".