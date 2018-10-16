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Кремль прокомментировал новости о приезде Ким Чен Ына
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Кремль прокомментировал новости о скором приезде Ким Чен Ына в Россию 

Lenta.ru + ещё 45 12 минут назад
Фото: KCNA KCNA / Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию, но сроки пока не уточняются. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, даты визита согласуют по дипломатическим каналам.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на три дипломатических источника в Южной Корее сообщила, что Ким Чен Ын прибудет в Россию в конце октября или начале ноября, но до выборов в конгресс США 6 ноября. Местом встречи, по их информации, может стать Москва или Владивосток. В посольстве КНДР в Москве изданию сообщили, что не располагают данными о сроках приезда северокорейского лидера.
Приглашение посетить Россию Ким Чен Ыну передал глава МИД Сергей Лавров во время визита в республику в конце мая.
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