Кремль прокомментировал новости о приезде Ким Чен Ына

Кремль прокомментировал новости о скором приезде Ким Чен Ына в Россию

По его словам, даты визита согласуют по дипломатическим каналам.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на три дипломатических источника в Южной Корее сообщила, что Ким Чен Ын прибудет в Россию в конце октября или начале ноября, но до выборов в конгресс США 6 ноября. Местом встречи, по их информации, может стать Москва или Владивосток. В посольстве КНДР в Москве изданию сообщили, что не располагают данными о сроках приезда северокорейского лидера.