Путин освободил Хамитова с поста главы Башкирии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Башкортостан". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением главы Республики Башкортостан Хамитова Р. З. о досрочном прекращении полномочии и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю:

Принять отставку главы Республики Башкортостан Хамитова Р. З. по собственному желанию.

Назначить Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Башкортостан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Башкортостан", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.