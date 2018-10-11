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Путин освободил Хамитова с поста главы Башкирии
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Путин освободил Хамитова с поста главы Башкирии 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Башкортостан". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В связи с заявлением главы Республики Башкортостан Хамитова Р. З. о досрочном прекращении полномочии и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю:
Принять отставку главы Республики Башкортостан Хамитова Р. З. по собственному желанию.
Назначить Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Башкортостан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Башкортостан", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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