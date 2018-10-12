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Захарова об автокефалии: еще один нож в тело Украины
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Захарова предложила меткое сравнение автокефалии на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала автокефалию украинской церкви «ножом в истекающем теле Украины».
«Это еще один нож в истекающее тело Украины. Еще один повод для разделения людей по принципу «свой — чужой». Эта разделительная линия будет проходить не по внешнему периметру Украины, а по внутреннему его существу», — заявила Захарова, выступая перед севастопольскими студентами в Крыму, сообщает «Новый Севастополь».
Представитель министерства подчеркнула, что автокефалия церкви идет вразрез с ассоциацией с Евросоюзом, которую поддержала Украина.
«Одна из глобальных тем, по которой Украина в теории ассоциированно поддерживала ЕС — это вопрос религиозных свобод. И что мы видим сейчас? Это грубейшее вмешательство политиков, которые имеют государственные полномочия и механизмы в жизнь паствы, в церковную жизнь», — сказала Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о мерах, которые предпримет Россия в случае гонения православных на Украине.
Глава Чешской церкви также призвал осудить попытки легализации «украинских раскольников».
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