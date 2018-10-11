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Глава Башкирии подал в отставку
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Глава Башкирии подал в отставку 

РИА Новости + ещё 61 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил в четверг о досрочном сложении полномочий, обратившись к гражданам республики.
"Завершается моя работа в должности главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку", — говорится в стенограмме заявления чиновника, опубликованной на его сайте.
Хамитов также сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах главы Башкирии в 2019 году.
Он выразил мнение, что руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о сложении полномочий и "уходить достойно".
"Не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно", — заключил Хамитов.
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