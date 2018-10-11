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Кремль озвучил позицию по автокефалии на Украине
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Кремль озвучил позицию по автокефалии на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 11 октября 2018
Фото: РИА Новости
Москва не поддерживает решения, ведущие к расколу в православном мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете позицию Русской православной церкви относительно этого вопроса. И, безусловно, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия», — ответил Песков на вопрос о реакции Кремля на возможную автокефалию УПЦ, передает РИА «Новости».
Кремль уже давал оценку вероятному созданию автокефальной поместной церкви на Украине.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказывался об угрозе церковного раскола на Украине.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, кто может поддержать раскол в православном мире.
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