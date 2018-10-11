В Чечне рассказали о судьбе взбесившего Кадырова юноши

Взбесившего Рамзана Кадырова фразой чеченского юношу ждет наказание на родине. Министр республики по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров в интервью «Говорит Москва » предположил, что с ним проведут воспитательную работу.

«Труд, как вы знаете, он облагораживает человека», — отметил чиновник.

Министр пояснил, что хулиган уже наказан публичным обсуждением происшествия. Его проступок стал «большим пятном» для всего рода, считает он. Чеченское руководство, по словам Умарова, очень быстро находит и наказывает «таких негодяев» среди соотечественников. Впредь оно будет действовать так же, без оглядки на то, совершен ли неподобающий проступок в республике или за ее пределами.

Умаров также прокомментировал нестыковку, связанную с тем, что гневная реакция Кадырова была опубликована в четвертом часу утра, а запись с извинениями молодой человек начал с обращения «Добрый вечер».

«Я не знаю, какая разница, потому что у нас и под утро можно сказать "добрый вечер", а вечером сказать "доброе утро". Это не меняет ситуацию», — заключил министр.

Накануне в сети появилась снятое самим хулиганом видео, на котором он бросает банку с энергетиком в подростка в автобусе, требуя повторить за ним кричалку «Ахмат — сила!». Эта публикация настолько возмутила главу Чечни, что он приказал неизвестному автору видео немедленно явиться в Грозный вместе с родными. Через несколько часов после этого в сети появилось короткое видео с извинениями от молодого человека.