Ещё
Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы

Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat о Петрове и Боширове 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Расследования Bellingcat проводятся для продвижения «определенной информации» спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Нет никаких расследований ни Bellingcat, ни тем более аффилированных с ними структур. Есть использование технологических возможностей интернет-ресурса Bellingcat для продвижения соответствующими службами соответствующих стран определенной информации. Bellingcat не занимается расследованием «дела Скрипалей», — сказала Захарова в интервью «Коммерсант FM».
Она отметила, что по этой теме есть вопрос: за полгода, прошедшие с тех пор, как официальные лица Великобритании обвинили целую страну в совершении тяжелого преступления, могли бы появиться «какие-то фактически данные, которые могли бы быть приведены в качестве доказательств или свидетельств, говорящих в пользу их версии».
По ее словам, есть только виртуальные подозреваемые, так как нет никаких обвинений, основанных на доказательствах.
«При том, что есть подозреваемые, нет никакой информации о том, что конкретно произошло в Солсбери, и что конкретно происходит сейчас со Скрипалями. Где они сейчас?» — задалась вопросом Захарова.
В Кремле не раз заявляли, что не будут комментировать расследования СМИ по этой теме.
Напомним, в понедельник порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.
Ранее британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кадыров пообещал наказать бросившего в пассажиров метро банку чеченца Разозливший Кадырова чеченец извинился за брошенную в пассажиров банку Путину предложат перенести столицу Дальнего Востока
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы69
Россия покидает ПАСЕ486
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы56
Кадырова «вывел из себя» чеченец в московском метро483
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел1
Видео
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
03:00
Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat
Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:31
В Италии оленю помогли выбраться из реки
Общество
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
00:25
Взбесивший Кадырова чеченец извинился
Политика
03:10
Шнуров женится
Шоу-бизнес
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение