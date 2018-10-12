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Кадыров нашел работу метателю банки
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Кадыров нашел работу метателю банки 

BFM.RU + ещё 105 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что устроил на работу чеченеца, со словами «Ахмат — сила» бросившего банку из-под энергетика в молодого человека в автобусе, он будет убирать улицы Грозного, передает РИА Новости.
Ранее Кадыров сообщил, что возмутился поведением чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека. Глава республики отметил, что человек, совершивший этот поступок, «не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи», и призвал его прибыть в Грозный с родственниками для извинений. В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек приносит извинения.
«Турпал Хасиев говорил в студии, что выехал в Москву 7 октября с целью устройства на работу. Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решён вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал глава города Грозного и забрал его на новое рабочее место. С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал глава Чечни в своем Telegram в четверг.
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