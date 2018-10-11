Депутат объяснил отзыв законопроекта о дуэлях

Законопроект о дуэлях отозван из Госдумы

Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки, поскольку после его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей, которые, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, будет нужно включить в первое чтение. Но если серьезно, мы свою роль сыграли — напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой, — рассказал РИА Новости политик.

По его словам, «этого было достаточно».

Ка отметил собеседник агентства, «дуэльный кодекс был внесен по поводу, который всем известен».