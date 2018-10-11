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Депутат объяснил отзыв законопроекта о дуэлях
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Законопроект о дуэлях отозван из Госдумы 

Ридус + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Автор законопроекта о дуэльном кодексе РФ, депутат от ЛДПР Сергей Иванов отозвал его из Госдумы.
Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки, поскольку после его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей, которые, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, будет нужно включить в первое чтение. Но если серьезно, мы свою роль сыграли — напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой, — рассказал РИА Новости политик.
По его словам, «этого было достаточно».
Ка отметил собеседник агентства, «дуэльный кодекс был внесен по поводу, который всем известен».
Ранее «Ридус» писал, что Иванов предложил регламентировать проведение дуэлей после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал на бой оппозиционера Алексея Навального, пообещав сделать из него «отбивную».
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