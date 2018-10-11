РФ отреагировала на громкие угрозы СЕ

Слуцкий назвал заявление об исключении России из СЕ игрой на опережение

Заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россию могут исключить из уставных органов СЕ, является типичной игра на опережение, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ягланд заявил, что РФ может быть исключена из числа участников уставных органов СЕ, если не возобновит уплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.