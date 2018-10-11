Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России

Генсек Совета Европы оценил возможность возврата России в ПАСЕ

Россию могут исключить из уставных органов Совета Европы за невыплату членских взносов в бюджет организации. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он отметил, что двухлетнее прекращение финансирования является серьезным основанием для принятия таких санкций.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал он. По словам Ягланда, если России все-таки выйдет из уставных органов, он разработает новый вариант финансирования Совета Европы.

Таким образом, участие России в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может быть прервано.

«Будем объективны. Любые площадки, где организована возможность обмена мнениями, необходимы. Но Совет Европы, в частности ПАСЕ, выродился на текущий момент. Этот орган глубоко заполитизирован. Он не соблюдает никаких демократических принципов. Потому что фактически представители делегаций, которые находятся в зале и объективно могут являться меньшинством, могут принимать решение. И решение носят очень политизированный характер», — отметила Тимофеева.

По ее словам, в случае исключения России из организации, Москва будет искать другие пути для диалогов. «Подобная площадка нам действительно не нужна. Поэтому, если произойдет исключение Российской Федерации из организаций, подобных ПАСЕ, ОБСЕ , мы будем искать другие форматы. Россия будет искать единомышленников и отрабатывать те задачи, которые действительно важны нам, а не подстраиваться под чьи-то амбициозные хотелки», — заключила Ольга Тимофеева.

Однако выход из Совета Европы не пройдет для России без потерь.

В частности, Ягланд отметил, что при таком варианте развития событий, россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. «Если Россия покинет Совет Европы, граждане Российской Федерации не смогут больше жаловаться в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Это будет огромным шагом назад», — сказал он на пленарной сессии ПАСЕ.

Позиция России касательно выплаты взносов в Совете Европы аргументируется ограничением в правах парламентариев из России со стороны ПАСЕ. Этот конфликт между длится с 2014 года. Тогда представителей России лишили некоторых прав из-за ситуации в Крыму. В свою очередь, Москва заявила о невозможности продолжать сотрудничество в таких условиях и прекратила участвовать в заседаниях.

В следующем году в отношении России ввели новые санкции. В ответ на это Москва прекратила направлять необходимые для аккредитации своей делегации документы. Вскоре российская сторона заявила о прекращении выплаты взносов в бюджет организации до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме. Однако работа по ратификации конвенционных документов продолжилась.

«Это не могло продолжаться бесконечно. Летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объёме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ». Прошёл год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет», — сообщалось в опубликованном в июле этого года заявлении МИД РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в мае заявил, что хочет, чтобы Россия сохранила членство в Совете Европы.