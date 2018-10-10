Раскрыто предполагаемое место встречи Путина и Трампа

СМИ: Трамп и Путин могут принять участие в Арктическом саммите в начале 2019 года

Арктический саммит по инициативе Финляндии может пройти в феврале или в конце весны 2019 года. В нем могут принять участие президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, сообщила в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп, вероятнее всего, примет решение по поводу участия в Арктическом саммите после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 6 ноября. В августе на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Сочи Владимир Путин сообщал, что РФ готова принять участие в работе в рамках Арктического саммита.

По данным газеты, подготовка к мероприятию продвинулась настолько, что для саммита уже начали подбирать дату. Одним из вариантов является третья неделя февраля, другим — конец весны, когда председательство Финляндии в Арктическом совете будет завершаться. Этот вопрос, указывает издание, скорее всего, обсудят в конце текущей недели на встрече министерской группы правительства по внешней политике и политике безопасности.

Ниинистё в разговоре с Helsingin Sanomat указал, что точная дата встречи не установлена, несмотря на то, что он все больше верит в то, что саммит состоится.

"Если уровень возможных гостей достаточно высок, график будет зависеть в большей степени от них", — пояснил он.

По его словам, "наверняка состоится традиционная встреча министров иностранных дел [стран Арктического региона]", саммит тоже может пройти, однако уровень представительства стран-участниц пока неизвестен. Ниинистё подчеркнул, что главным здесь является то, будет ли у саммита такая повестка, которую одобрят США, РФ и другие страны. Среди вероятных вопросов, которые он предлагал вынести на обсуждение, — проблема черного углерода в Арктике, влияющая на изменение климата.

Финляндия председательствует в Арктическом совете в 2017-2019 годах. В связи в этим на территории страны проводится множество мероприятий разного уровня по обсуждению проблем Арктики. Президент страны недавно сообщил, что страна может организовать Арктический саммит в первой половине следующего года.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами — членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.