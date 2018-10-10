Москва потребовала немедленно освободить Вышинского

Москва потребовала от Киева немедленно освободить Вышинского

"Требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского", — сказала она на брифинге в Коктебеле.

По словам Захаровой, Вышинский, который делал свою работу в полном соответствии с законами Украины, "стал жертвой беспрецедентной для современной Европы кампании репрессий в отношении средств массовой информации". Он отметила, что на Украине закрывают телеканалы, арестовывают журналистов, высылают сотрудников зарубежных СМИ под предлогом борьбы с "информационной агрессией".

Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.