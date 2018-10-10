Кремль не готовит изменений в Конституцию РФ

"Я могу сказать, что в администрации президента какой-либо работы в этом плане [по подготовке изменений в Конституцию] не ведется", — сказал журналистам представитель Кремля. При этом он подчеркнул: "Безусловно, мы воспринимаем это [статью председателя конституционного суда Валерия Зорькина] как личную экспертную точку зрения". Песков напомнил, "что Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение".

"Каких-либо действий в этом русле в администрации не предпринимается, никаких изменений не готовится", — повторил Песков.