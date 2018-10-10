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Кремль не готовит изменений в Конституцию РФ
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Кремль не готовит изменений в Конституцию РФ 

ТАСС + ещё 41 4 часа назад
Фото: ТАСС
Никакой работы по подготовке изменений в Конституцию в администрации президента РФ не ведется, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я могу сказать, что в администрации президента какой-либо работы в этом плане [по подготовке изменений в Конституцию] не ведется", — сказал журналистам представитель Кремля. При этом он подчеркнул: "Безусловно, мы воспринимаем это [статью председателя конституционного суда Валерия Зорькина] как личную экспертную точку зрения". Песков напомнил, "что Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение".
"Каких-либо действий в этом русле в администрации не предпринимается, никаких изменений не готовится", — повторил Песков.
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