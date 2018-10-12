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МИД заподозрил Волкера в стремлении заменить Маккейна
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МИД заподозрил Волкера в стремлении заменить Маккейна 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 22 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел «с недоумением восприняло» заявления спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, отвергнувшего инициативу России о создании миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ.
«Приходится напомнить, что под Минскими договоренностями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, которые являются их сторонами наравне с Киевом. Возникает резонный вопрос, читал ли вообще Волкер основополагающие документы украинского урегулирования, которым вроде бы занимается? Или для США такими же «нелегалами» являются наблюдатели ОБСЕ, находящиеся на Украине пятый год, поскольку про них тоже ничего не говорится в законодательстве этой страны?», — говорится в коммюнике МИДа.
По мнению российских дипломатов, Волкер лишь на словах выступает за Минские соглашения, а на деле «работает на их разрушение».
«Именно на это нацелена продвигаемая им концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми «миротворцами» ООН, установления там международной военно-гражданской администрации с последующей принудительной передачей Донбасса под контроль киевских властей без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения, как было договорено в Минске», — пояснили в министерстве.
Дипломаты отметили, что Волкер также проявляет активность в призывах к усилению санкционного давления на Россию, что «выходит за рамки его мандата». «Видимо, старается заменить на этом поприще американского сенатора Маккейна, близким сподвижником которого являлся», — считают в МИДе.
В сообщении отмечается, что Волкер постоянно демонстрирует «агрессивный антироссийский настрой и энергичную поддержку реваншистских устремлений киевского режима» в отношении Донбасса. Спецпредставитель США ратует за расширение поставок Киеву вооружений поражающего действия, чем «явно не помогает урегулированию конфликта», добавили в министерстве.
Ранее Волкер заявил, что инициатива России о миротворцах в Донбассе неприемлема, так как сохранит ЛНР и ДНР.
Россия предложила в сентябре 2017 года проект резолюции СБ ООН о создании миссии ООН для защиты мониторинговой миссии ОБСЕ.
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