Медведев прибыл в Душанбе на встречу глав правительств стран ШОС

Планируется, что председатели правительств в пятницу проведут встречи в узком и расширенном составах, примут несколько документов. У Медведева также намечены отдельные двусторонние переговоры с партнерами по ШОС.

В пресс-службе российского кабмина прогнозируют, что "в Совместном коммюнике будут зафиксированы согласованные подходы сторон по широкому кругу вопросов международного и регионального экономического развития, перспективам и мерам по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества в ШОС в интересах дальнейшего укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между народами государств — членов организации".

"С учетом происходящих в мире перемен назрела необходимость разработки нового варианта программы торгово-экономического сотрудничества, в которой главный упор предполагается сделать, в том числе, на развитие инноваций, высоких технологий и цифровой экономики в целом. Планируется, что главы правительств примут соответствующее решение", — назвали один из готовящихся к подписанию на встрече документов.

Также планируется подписание межведомственной программы сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, которая предусматривает взаимодействие профильных ведомств по развитию нормативно-правовой базы сотрудничества государств — членов ШОС, совершенствование национальных законодательств, взаимодействие с международными организациями, осуществление информационно-аналитической деятельности и научно-методической работы в области обеспечения продовольственной безопасности, информационное сопровождение сотрудничества, взаимодействие в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов.

Кроме того, ожидается принятие меморандума о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля трансграничных эпизоотических заболеваний. Дальнейшему углублению взаимодействия в научно— технической сфере послужит план практических мер по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств — членов ШОС на 2019-2020 годы, который своим решением утвердят главы правительств.

Внимание глобальной политике

"Особое внимание будет уделено вопросам нынешнего положения дел в глобальной политике и экономике, процессам, связанным с усиливающейся турбулентностью в регулировании мировой экономической системы, которые вызваны, прежде всего, действиями Соединенных Штатов Америки", — сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.

По словам ее представителя, "в этой связи на передний план выходит задача выработки скоординированных подходов государств — членов ШОС к формированию справедливой и равноправной архитектуры надежной безопасности и устойчивого развития". "Акцент будет сделан на мерах по углублению сотрудничества в области торговли и инвестиций, инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства", — отметил собеседник ТАСС . Он добавил, что основой для совместной работы на этих направлениях являются Стратегия развития ШОС до 2025 года и План действий на 2016-2020 годы по ее реализации".

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).