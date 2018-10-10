Грудинин ответил Миронову на «лёлика» 

Бывший кандидат в президенты РФ от партии КПРФ, директор Совхоза имени Ленина в эфире НСН заявил, что партии «Справедливая Россия» вообще не существует.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов признал, что в партии возникают «проблемы с выплатой зарплат». Такое заявление Сергей Миронов сделал в ответ на публикацию газеты «Коммерсантъ», в которой говорилось о том, что члены «Справедливой России» не получали заработные платы уже в течение нескольких месяцев. «Мы поддержали президента, и за это ничего не получили, КПРФ выдвинула своего "лёлика" и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 млн рублей, а наша партия ничего не получила — это правда», — посетовал Миронов.
Бывший кандидат в президенты РФ от партии КПРФ, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин в эфире НСН заявил, что отсутствие денег у «Справедливой России» не является проблемой КПРФ.
«Я не понимаю, что такое "лёлик", "болик". Моя фамилия Грудинин, зовут меня Павел Николаевич. Давайте честно, мы все прекрасно понимаем, что политической партии "Справедливая Россия" — не существует. Есть какой-то проект администрации президента. Последние события в Хакасии показали, что они никто и звать их никак. Их просто нет. Другое дело, что после весенней сессии они объявили вместе с Жириновским, что они сливаются. Потом видимо они получили одобрение, либо им сказали подождать. Может быть, сказался возраст. Но что я буду всякие глупости комментировать. Это его проблемы, а не наши», — посмеялся Грудинин.
Политолог: Зря Жириновский посоветовал Лукашенко идти путём Богдана Хмельницкого Напомним, выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Политическая партия «Справедливая Россия» не выдвигала своего кандидата на выборах. Действующего президента России Владимира Путина поддержали 76% избирателей.