Миронов объяснил проблемы с зарплатами в СР

Миронов объяснил проблемы с зарплатами в «Справедливой России»

«Есть проблемы с выплатой зарплаты (…), но ничего катастрофического здесь нет. Ну вот несправедливость в том, что наша партия, поддержав президента, ничего не получила, — это правда, и об этом газета абсолютно справедливо написала», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном решении проблемы, Миронов пояснил: «Законодательно никак, а по справедливости можно».

Ранее в среду «Коммерсантъ» сообщил, что «Справедливая Россия» столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. По данным газеты, сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, сокращаются штаты региональных отделений.

«Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси», — рассказал один из партийцев.

В декабре 2017 года Миронов заявил, что достойной альтернативы действующему президенту Владимиру Путину на этом посту нет, поэтому партия не собирается «разыгрывать спектакль с заранее известным финалом».

Так как справороссы поддержали кандидатуру самовыдвиженца Путина, они не могут рассчитывать на выплаты, полагающихся партиям, кандидаты которых набрали более трех процентов голосов.