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Миронов объяснил проблемы с зарплатами в СР
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Миронов объяснил проблемы с зарплатами в «Справедливой России» 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов признал существование проблем с выплатой зарплаты сотрудникам. Политик отчасти связывает это с неучастием партии в президентской гонке 2018 года, сообщает «Интерфакс» в среду, 10 октября.
«Есть проблемы с выплатой зарплаты (…), но ничего катастрофического здесь нет. Ну вот несправедливость в том, что наша партия, поддержав президента, ничего не получила, — это правда, и об этом газета абсолютно справедливо написала», — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном решении проблемы, Миронов пояснил: «Законодательно никак, а по справедливости можно».
Ранее в среду «Коммерсантъ» сообщил, что «Справедливая Россия» столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. По данным газеты, сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, сокращаются штаты региональных отделений.
«Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси», — рассказал один из партийцев.
В декабре 2017 года Миронов заявил, что достойной альтернативы действующему президенту Владимиру Путину на этом посту нет, поэтому партия не собирается «разыгрывать спектакль с заранее известным финалом».
Так как справороссы поддержали кандидатуру самовыдвиженца Путина, они не могут рассчитывать на выплаты, полагающихся партиям, кандидаты которых набрали более трех процентов голосов.
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