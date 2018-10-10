«Яблоками отобьемся»: Путин посетил село

Глава государства и премьер ознакомились с сортом яблок «Фуджина», которые растут в саду, заложенном совсем недавно — в 2016-м году. «Яблоньки какие маленькие, а яблоки — огромные», — заметил президент. Яблоки сорта «Фуджина» действительно огромные: один плод может достигать веса до 500 г.

Путин и Медведев, правда, заметили, что они покрыты каким-то налетом, но президента и премьера уверили в том, что это «ставропольская натуральная пыль», и есть эти яблоки можно совершенно спокойно — не обязательно даже мыть.

Напоследок глава государства спросил у принимающей стороны: «А яблочек дадите?». Яблочек дали — для президента и главы правительства в саду сельскохозяйственного предприятия была установлена беседка, куда делегация направилась обедать.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев регулярно посещают сельскохозяйственные предприятия, где их угощают соленьями, рыбой, йогуртом с ягодами и другими плодами крестьянского труда. Иногда они принимают участие и в сельскохозяйственных работах: в этом году на Ставрополье яблоки они не собирали, но в предыдущие годы случалось, что они не только ели, но и трудились.

В 2011 году во время посещения Ставропольского края Путин и Медведев приняли участие в уборке урожая кукурузы в одном из хозяйств, испытав работу новых комбайнов. Тогда президенту и главе правительства выделили по одной машине: руководствуясь инструкциями механизаторов, они двигались навстречу друг к другу с разных концов поля, собирая урожай. После этого они встретились на середине и ссыпали собранный урожай в грузовик. О своих впечатлениях от работы Владимир Путин позже рассказал с фермерами и членами делегации: «Машина легкая и слушается, — сказал он. — Честно, получили удовольствие».

У президента Белоруссии Александра Лукашенко отношения с сельским хозяйством еще более теплые, чем у российского лидера.

Лукашенко регулярно можно видеть на поле — с косой, серпом, на комбайне, а то и с мешком картошки.

Что неудивительно: до начала политической карьеры, начиная с 1982 года, президент Белоруссии занимал руководящие должности в нескольких колхозах. «Я как был простым человеком, крестьянином, таким я остался», — сказал он в августе текущего года журналистам, давая интервью ряду негосударственный СМИ Белоруссии.

Около месяца назад, 5 сентября, Александр Лукашенко приступил к уборке картошки на собственном приусадебном участке. «Несмотря на частично засушливое лето, урожай на президентском поле получен приличный — с площади в 1,5 гектара убрали 60 тонн», — цитировал тогда пресс-службу президента Белоруссии портал « Sputnik Беларусь». Отмечалось, что Лукашенко посадил на участке картофель трех сортов. Кроме того, он собрал на участке и урожай арбузов — он составил 42 тонны.