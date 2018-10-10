Хочется и колется: союзники Меркель заигрывают с РФ

Германские социал-демократы подготовили доклад по улучшению отношений с Россией

В воскресенье, 14 октября, в Баварии пройдут выборы в земельный парламент, которые имеют важное значение для политики ФРГ в целом. В преддверии голосования Социал-демократическая партия Германии, которая также будет бороться за кресла депутатов, выпустила доклад о необходимости кардинально улучшить отношения с Россией . Партия, входящая в правительство, пытается перехватить повестку у канцлера Ангелы Меркель, которой пока не удалось добиться больших успехов в этой сфере.

На выборах в ландтаг Баварии для партии Христианско-социальный союз (ХСС) — исторического партнера Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель — впервые за долгие годы может ухудшиться положение.

По данным издания Bild, партия может рассчитывать на 33% голосов — это меньше, чем ее обычные 40%, — в то время как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может получить около 10% голосов, что даже меньше, чем результат, который предрекают праворадикальной «Альтернативе для Германии» (АдГ) — 14% голосов.

Хотя социал-демократы никогда не были популярны в Баварии, где сильны консервативные настроения, поддержка партии падает по всей Германии. Однако в предвыборный период СДПГ пытается сыграть на международной повестке, а главным образом — на интересе к улучшению отношений с Россией.

Европейским союзом. На днях социал-демократы выпустили объемный доклад, в котором говорится о необходимости пересмотра германской политики в отношении России. Выдержки из доклада «Диалог — доверие — безопасность. Условия и импульсы для современной социал-демократической политики в области разрядки» были опубликованы в Hannoversche Allgemeine Zeitung. Там говорится об укреплении связей не только между Москвой и Берлином, но и активизация действий по линии НАТО-ОДКБ и ЕАЭС

Авторы доклада рассуждают о «расширении европейского сотрудничества с Россией». Примером должны стать такие направления, как Ближний Восток, ситуация в Афганистане , изменение климата, политика в области беженцев и борьба с международным терроризмом.

«По мере возможности и значимости мы готовы внести свой вклад в процесс модернизации в России посредством более тесного сотрудничества. Поэтому необходимо искать новые возможности для содействия экономическому сотрудничеству», — утверждают авторы.

Главное, чего ждут от России, — урегулирование ситуации в Донбассе.

Стоит отметить, что германские политики говорят об этом практически постоянно: на то, что именно Москва должна повлиять на лидеров ополченцев самопровозглашенных республик на востоке Украины, указывал и высокопоставленный европейский чиновник на встрече с прессой, где присутствовал корреспондент «Газеты.Ru»

В статье немецкого издания, посвященной докладу СДПГ о необходимости улучшать отношения с Россией, также упоминается социал-демократ Эгон Бар, который занимался разработкой «Новой восточной политики» ФРГ в 1970-е годы.

Президент России Владимир Путин с уважением отзывался о Баре в беседе с немецкими журналистами в 2016 году: «Господин Бар предлагал конкретные вещи. Он говорил о необходимости создания в центре Европы нового союза. Он был очень умный человек. Он видел в этом глубокий смысл, был убежден в том, что нужно поменять формат, абсолютно, уйти от времен „холодной войны“. И мы этого ничего не сделали».

Известно, что Путин также поддерживает хорошие личные отношения с экс-канцлером Германии социал-демократом Герхардом Шредером , который служит неформальным каналом общения Путина с социал-демократическими кругами ФРГ.

Сам по себе доклад — партийная инициатива, однако социал-демократы входят в правительственную коалицию, а один из лидеров партии — Хайко Маас — занимает пост главы МИД ФРГ.

Маас известен своей критикой Москвы, но выступает за прагматичный подход в отношениях с Кремлем. Недавно он отверг претензии президента США Дональда Трампа , который упрекнул Берлин в зависимости от российского газа.

По словам министра, аргументы, которыми американский лидер подкрепляет свои заявления, не соответствуют действительности. «Никакой зависимости Германии от России нет, тем более в вопросах энергетики», — заявил Маас.

Социал-демократы делают, но боятся

Желание германских социал-демократов пойти на резкое улучшение отношений с Россией ложится на благодатную почву. В этом проявляет заинтересованность как германский бизнес, так и общественность. В декабре 2017 года, по данным опроса телеканала ARD, 28% опрошенных назвали Москву надежным партнером. США имеют репутацию надежного партнера у 25% респондентов.

Реакции на идеи социал-демократов у партнеров по коалиции — христианских демократов Меркель — пока нет, однако она и сама придерживается прагматичного подхода в отношениях с Москвой.

Эксперты отмечают, что, несмотря на противоречия, Путин выглядит для нее более комфортным партнером для переговоров, чем Трамп.

При этом положение самой Меркель в настоящее время достаточно шаткое, и нельзя исключать, что социал-демократы используют «российскую карту», фрондируя против осторожного канцлера.

Недавно противоречия между двумя политическими силами снова актуализировались в связи с историей с главой ведомства по защите конституции Хансом Маасеном. После того как политик заявил, что видео, где ультправые радикалы избивали мигранта, могло быть постановочным, социал-демократы потребовали его уволить. Хотя Меркель согласилась с этим, Маасен, покинув пост, занял место замглавы МВД . Социал-демократы считают, что этот шаг был сделан с согласия канцлера.