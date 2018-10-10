Сигал оценил объем пропаганды против РФ

Стивен Сигал назвал фантазией «сговор» Трамп с Россией

Сигал предположил, что антироссийская кампания связана с «расколом между республиканцами и демократами, консерваторам и либералами». По его словам, «сейчас определенные группы готовы сделать что угодно», не обращая внимание на закон и мораль, лишь бы «выиграть эту битву, где верх возьмет их повестка дня».

США, по мнению Сигала, подошли к переломному моменту, когда Республиканская и Демократическая партии должны работать совместно и вести себя более цивилизованно.

Напомним, Сигал, получивший в 2016 году гражданство России, в 2018 году был назначен на должность спецпредставителя МИД и рассказал о стоящих перед ним задачах на новом посту.