Кремль отреагировал на драку Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с избиением чиновников в Москве футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым «нужно абстрагироваться от эмоций». Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы», — отметил Песков.
По мнению официального представителя Кремля, правоохранительным органам не составит труда разобраться в произошедшем.
Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек утром 7 октября в центре Москвы. Сперва они вместе с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а через некоторое время нанесли побои чиновникам в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.
Из открытых источников известно, что Гайсин с 2014 года возглавляет проект ЕМП (единая модульная платформа). Широкой публике этот проект известен под обозначением «Кортеж» — в его рамках ведутся разработка и создание автомобилей для первых лиц государства. Лимузины, построенные по этому проекту, использует в частности президент России Владимир Путин.