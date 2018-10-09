Россию ждет изменение Конституции

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Зорькин: недостатки в Конституции присутствуют, но исправимы точечными изменениями 

ТАСС + ещё 9 16 минут назад
Фото: ТАСС
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин назвал недостаточный баланс между ветвями власти, нечеткое разграничение полномочий президента и правительства, а также федеральных и местных органов управления проблемами российской Конституции. При этом, по его мнению, недостатки легко исправить путем точечных изменений, рассказал он в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.
"Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры", — сказал он.
По мнению Зорькина, проблемы существуют и в разграничении полномочий между федеральными органами власти и регионами. Председатель суда также указал на противопоставление органов местного самоуправления и органов государственной власти в статье 12 основного закона РФ ["Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти"].
"Органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации", — считает он.
"Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям…", — заключил Зорькин.
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