В РФ модернизируют систему соцзащиты

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Медведев рассказал о модернизации системы социальной защиты в России 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Адресность социальной помощи предполагает наличие информационной платформы, которая позволит определить причины бедности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Адресность предполагает наличие широкой информационной платформы, которая позволит точнее выделить бедных, определить причины бедности той или иной социальной группы и отдельного домохозяйства, выработать эффективные способы ее преодоления", — заявил Медведев в своей статье, которая вышла в журнале "Вопросы экономики".
По его словам, реальным шагом в этом направлении стало создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). "Таким образом, к социальной сфере будет иметь прямое отношение и цифровизация экономики", — отметил он.
Глава российского правительства отмечает, что уровень бедности, который составлял более 30% в 1990-е годы, сократился к 2012 году до 10,7%, но в условиях обострения кризиса доля бедного населения к 2017 году возросла, достигнув 13,2% (в значительной мере это было связано с ускорением инфляции).
В своей статье премьер-министр подчеркивает, что больше половины бедного населения страны составляют семьи с детьми и работающие граждане.
"Профиль российской бедности определяют в первую очередь семьи работающих бедных, особенно семьи с детьми. Так, среди малоимущих семей более 60% составляют семьи с детьми и более 60% малоимущего населения относятся к числу занятых", — обратил внимание Медведев.
Говоря об адресности социальной помощи, он поясняет, что "социальную поддержку следует оказывать прежде всего тем, кто самостоятельно не может решить свои социально-экономические проблемы, то есть уязвимым социальным группам". "Адресность — это главный вектор модернизации системы социальной защиты", — заявил Медведев.
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