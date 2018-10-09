В РФ модернизируют систему соцзащиты

Медведев рассказал о модернизации системы социальной защиты в России

Адресность социальной помощи предполагает наличие информационной платформы, которая позволит определить причины бедности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Адресность предполагает наличие широкой информационной платформы, которая позволит точнее выделить бедных, определить причины бедности той или иной социальной группы и отдельного домохозяйства, выработать эффективные способы ее преодоления", — заявил Медведев в своей статье, которая вышла в журнале "Вопросы экономики".

По его словам, реальным шагом в этом направлении стало создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). "Таким образом, к социальной сфере будет иметь прямое отношение и цифровизация экономики", — отметил он.

Глава российского правительства отмечает, что уровень бедности, который составлял более 30% в 1990-е годы, сократился к 2012 году до 10,7%, но в условиях обострения кризиса доля бедного населения к 2017 году возросла, достигнув 13,2% (в значительной мере это было связано с ускорением инфляции).

В своей статье премьер-министр подчеркивает, что больше половины бедного населения страны составляют семьи с детьми и работающие граждане.

"Профиль российской бедности определяют в первую очередь семьи работающих бедных, особенно семьи с детьми. Так, среди малоимущих семей более 60% составляют семьи с детьми и более 60% малоимущего населения относятся к числу занятых", — обратил внимание Медведев.

Говоря об адресности социальной помощи, он поясняет, что "социальную поддержку следует оказывать прежде всего тем, кто самостоятельно не может решить свои социально-экономические проблемы, то есть уязвимым социальным группам". "Адресность — это главный вектор модернизации системы социальной защиты", — заявил Медведев.