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Польша вынесла вердикт России на «третьей мировой»
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В Польше предрекли ЕС союз с Россией в ходе «третьей мировой» 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Reuters
Польский депутат Европарламента Януш Корвин-Микке в статье для Najwyższy Czas написал, что скоро начнется новая мировая война, и предрек России союз с Европой.
«Ситуация выглядит на самом деле серьезно. Удерживает мир от развязывания конфликта лишь осознание того, что обе стороны располагают ядерным оружием. Люди же вновь хотят войны. Юноши мечтают совершать подвиги, как их предки, а мужчины в целом понимают, что война положит конец владычеству феминисток и геев, а заодно ослабит власть чиновников. Вопрос в том, нельзя ли избавиться от этих паразитов, представляющих опасность для существования народов, каким-то другим путем?» — пишет депутат, передает «ИноСМИ».
Корвин-Микке увидел примету приближающейся войны «в появлении новых союзов». По его словам, еще полгода назад Россию и Китай называли в Европарламенте врагами, однако ситуация меняется.
Как утверждает польский депутат, неделю назад председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал ему, что Европа теряет прежние позиции на глобальной арене и утрачивает экономический потенциал. По словам Юнкера, Россия, вопреки утверждениям экс-президента США Барака Обамы, не региональная держава, а «важный мировой игрок», без которого «невозможно обсуждать тему безопасности в Европе».
Корвин-Микке приводит и другие заявления Юнкера, среди которых: «Нам нужно научиться говорить с россиянами как с равноправными партнерами», «мне не нравится современная риторика, уходящая корнями в эпоху холодной войны», «нам следует прислушиваться к остальному миру».
Также Юнкер, по словам депутата, заявил, что президент России Владимир Путин его друг, «хотя сейчас о дружбе с Путиным говорить не принято».
Корвин-Микке считает, что дальше события на мировой арене будут разворачиваться по сюжету, сходному с романом «1984» Джорджа Оруэлла.
«Сейчас США, Великобритания, Австралия и так далее выступают странами с высокоразвитым социализмом, Восток живет своей жизнью, и европейцы по большому счету не знают, что там происходит, а если сейчас сложится союз ЕС — Россия, появится, как и предсказывал Оруэлл, третий блок. Соперничество за Африку, о котором он писал, уже началось», — заключил депутат.
Ранее британские журналисты неоднократно писали об угрозе «третьей мировой» со стороны Москвы, описывая новейшие российские вооружения.
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