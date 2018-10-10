Путин поздравил коллектив телеканала НТВ с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив НТВ с 25-летием телекомпании. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Четверть века назад, 10 октября 1993 года, в эфир вышли передачи "Сегодня" и "Итоги". Благодаря таланту, творческой энергии, большой самоотдаче ведущих, продюсеров, корреспондентов — эти программы быстро нашли своего преданного зрителя", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что "узнаваемый журналистский "почерк", стиль подачи информации стали "визитной карточкой" телеканала. "Очень важно, что вы храните приверженность лучшим традициям журналистики — стремитесь постоянно повышать планку качества работы, оперативно и всесторонне освещать ключевые события в стране и мире", — сказал он, добавив, что журналисты телеканала идут в ногу со временем и претворяют в жизнь интересные смелые идеи, аналитические, развлекательные, познавательные проекты.

Путин выразил уверенность, что коллектив НТВ продолжит честно и достойно исполнять свой профессиональный долг, и пожелал журналистам удачи, благополучия и новых успехов.

Программы НТВ были неоднократно удостоены российской телевизионной премии ТЭФИ в различных номинациях. В частности, награды получали информационные передачи "Сегодня", "Намедни", "Сегодня в 22.00" и "Центральное телевидение", научно-популярная программа "Путешествия натуралиста", телеигры "О, счастливчик!" и "Своя игра", ток-шоу "Глас народа", "Свобода слова", "Жди меня" и др. По данным АО "Газпром-Медиа Холдинг", ежемесячно НТВ в России смотрят 54,1 млн человек.