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Путин поздравил коллектив телеканала НТВ с юбилеем
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Путин поздравил коллектив телеканала НТВ с юбилеем 

ТАСС + ещё 16 10 октября 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив НТВ с 25-летием телекомпании. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.
"Четверть века назад, 10 октября 1993 года, в эфир вышли передачи "Сегодня" и "Итоги". Благодаря таланту, творческой энергии, большой самоотдаче ведущих, продюсеров, корреспондентов — эти программы быстро нашли своего преданного зрителя", — говорится в сообщении.
Президент отметил, что "узнаваемый журналистский "почерк", стиль подачи информации стали "визитной карточкой" телеканала. "Очень важно, что вы храните приверженность лучшим традициям журналистики — стремитесь постоянно повышать планку качества работы, оперативно и всесторонне освещать ключевые события в стране и мире", — сказал он, добавив, что журналисты телеканала идут в ногу со временем и претворяют в жизнь интересные смелые идеи, аналитические, развлекательные, познавательные проекты.
Путин выразил уверенность, что коллектив НТВ продолжит честно и достойно исполнять свой профессиональный долг, и пожелал журналистам удачи, благополучия и новых успехов.
10 октября 2018 года исполняется 25 лет со дня начала вещания НТВ. На телеканале выходят информационные программы "Сегодня", "Центральное телевидение" и "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, музыкальный конкурс "Ты супер!", ток-шоу "Звезды сошлись", "ДНК", "Место встречи" и "Жди меня", познавательные передачи "Чудо техники", "Мы и наука. Наука и мы", телеигры "Устами младенца", "Брэйн ринг", "Своя игра", кулинарные шоу "Готовим с Алексеем Зиминым", "Едим дома", "Поедем, поедим!" и др. НТВ является наиболее крупным производителем остросюжетных сериалов на российском медиарынке. Ведущими различных проектов телеканала в разные годы были Леонид Парфенов ("Намедни"), Дмитрий Дибров ("Антропология", "О, счастливчик!"), Светлана Сорокина ("Герой дня"), Оксана Пушкина ("Женский взгляд"), Виктор Шендерович ("Итого"), Глеб Пьяных ("Программа максимум"), Василий Уткин ("Футбольный клуб"), Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова ("Школа злословия") и др.
Программы НТВ были неоднократно удостоены российской телевизионной премии ТЭФИ в различных номинациях. В частности, награды получали информационные передачи "Сегодня", "Намедни", "Сегодня в 22.00" и "Центральное телевидение", научно-популярная программа "Путешествия натуралиста", телеигры "О, счастливчик!" и "Своя игра", ток-шоу "Глас народа", "Свобода слова", "Жди меня" и др. По данным АО "Газпром-Медиа Холдинг", ежемесячно НТВ в России смотрят 54,1 млн человек.
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