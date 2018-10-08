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Олбрайт назвала Трампа «подарком» Путину
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Мадлен Олбрайт назвала Трампа «подарком» Путину 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-государственный секретарь США Мадлен Олбрайт назвала президента России Владимира Путина "почти подарком" лидеру США Дональду Трампу. Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу CNN.
Она заявила, что Россия изо всех сил старается подавить американскую демократию и пытается поссорить Соединенные Штаты с их союзниками, а также предположила, что Трамп видит "какое-то родство с Путиным".
"И я думаю, что Трамп во многом является подарком Путину, в том смысле, что он пытается объяснить, почему мы должны иметь дело с этими европейцами или почему мы должны иметь какое-либо отношение к НАТО", — сказала Олбрайт.
Она также нашла противоречия в том, как Трамп сотрудничает с союзниками по поводу антироссийских санкций и тем, как американский лидер отзывается о своем коллеге.
В прошлом году сообщалось, что Олбрайт призвала Трампа не встречаться с Ким Чен Ыном.
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