Мадлен Олбрайт назвала Трампа «подарком» Путину

Она заявила, что Россия изо всех сил старается подавить американскую демократию и пытается поссорить Соединенные Штаты с их союзниками, а также предположила, что Трамп видит "какое-то родство с Путиным".

"И я думаю, что Трамп во многом является подарком Путину, в том смысле, что он пытается объяснить, почему мы должны иметь дело с этими европейцами или почему мы должны иметь какое-либо отношение к НАТО", — сказала Олбрайт.

Она также нашла противоречия в том, как Трамп сотрудничает с союзниками по поводу антироссийских санкций и тем, как американский лидер отзывается о своем коллеге.