Мадуро поздравил Путина с днем рождения

7 октября Путин отпраздновал 66-ой день рождения.

"От имени всего венесуэльского народа мы направляем нашему братскому президенту Владимиру Путину горячие объятия по случаю его дня рождения. Родина Боливара и Чавеса благодарит его за его преданность делу защиты суверенитета свободных народов", — написал Мадуро.

К посту с поздравлением президент Венесуэлы прикрепил фотографию, на которой они во время встречи с Путиным пожимают друг другу руки.

Ранее сообщалось, от кого еще из мировых лидеров Путин получил поздравления по случаю своего дня рождения.