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Мадуро поздравил Путина с днем рождения
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Мадуро поздравил Путина с днем рождения 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Поздравление венесуэльский политик опубликовал в своем твиттере.
7 октября Путин отпраздновал 66-ой день рождения.
"От имени всего венесуэльского народа мы направляем нашему братскому президенту Владимиру Путину горячие объятия по случаю его дня рождения. Родина Боливара и Чавеса благодарит его за его преданность делу защиты суверенитета свободных народов", — написал Мадуро.
К посту с поздравлением президент Венесуэлы прикрепил фотографию, на которой они во время встречи с Путиным пожимают друг другу руки.
Ранее сообщалось, от кого еще из мировых лидеров Путин получил поздравления по случаю своего дня рождения.
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