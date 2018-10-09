Россия приготовилась к кибервойне с Западом

По его словам, Москва готова отразить кибератаки со стороны Великобритании и дать на них жесткий ответ. В то же время, отвечая на соответствующий вопрос, замминистра сказал, что ничего не знает о возможных действиях со стороны Лондона. «Мне об этом ничего неизвестно», — цитирует дипломата агентство.

7 октября сообщалось, что военное командование Великобритании заявило о готовности провести кибератаку против России и оставить Москву без электроэнергии. Это может случиться в случае нападения на одну из западных стран.