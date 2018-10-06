Луговой отреагировал на «воскрешение» Потеева

Луговой отреагировал на «воскрешение» перебежчика Потеева

Луговой заявил РИА «Новости» , что Россия действует в рамках правил, установленных международным законодательством. «А все остальное — это инсинуации спецслужб Британии и США », — сказал он.

Депутат считает, что российские правоохранители должны преследовать Потеева и добиваться его экстрадиции в Россию, чтобы он отбывал наказание на российской территории.

«Если речь идет о перебежчике, если действительно установлено, что он нарушил закон и изменил Родине — есть статья соответствующая «измена», «шпионаж» есть статья, то виновен или не виновен может установить суд», — сказал Луговой.

Добавим, что сам Луговой подозревается прокуратурой Великобритании в якобы убийстве Александра Литвиненко

Ранее Би-би-си и BuzzFeed сообщили, что экс-полковник Службы внешней разведки (СВР) Александр Потеев, выдавший Анну Чапман и других российских агентов, жив.