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Луговой отреагировал на «воскрешение» Потеева
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Луговой отреагировал на «воскрешение» перебежчика Потеева 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сообщения о «воскрешении» перебежчика, американского шпиона Александра Потеева, объявленного мертвым, появляются ради поддержания «скрипалевского» накала на соответствующем уровне, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.
Луговой заявил РИА «Новости», что Россия действует в рамках правил, установленных международным законодательством. «А все остальное — это инсинуации спецслужб Британии и США», — сказал он.
Депутат считает, что российские правоохранители должны преследовать Потеева и добиваться его экстрадиции в Россию, чтобы он отбывал наказание на российской территории.
«Если речь идет о перебежчике, если действительно установлено, что он нарушил закон и изменил Родине — есть статья соответствующая «измена», «шпионаж» есть статья, то виновен или не виновен может установить суд», — сказал Луговой.
Добавим, что сам Луговой подозревается прокуратурой Великобритании в якобы убийстве Александра Литвиненко.
Ранее Би-би-си и BuzzFeed сообщили, что экс-полковник Службы внешней разведки (СВР) Александр Потеев, выдавший Анну Чапман и других российских агентов, жив.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что в США началась игра вокруг еще одного предателя российской разведки.
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