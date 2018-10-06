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Крым обратился к Украине с предупреждением
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В Крыму предостерегли Киев от провокаций на учениях в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерёг власти Украины от возможных провокаций в Азовском море в связи с запланированными там учениями.
«Они способны только на провокации. Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьёзны, что не допустят серьёзных каких-то вещей с украинской стороны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее украинский журналист Андрей Клименко рассказал, что Украина планирует закрыть часть Азовского моря в районе города Бердянск и посёлка Ялта в Донецкой области на время учебных артиллерийских стрельб.
Также екретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море.
RT на русском: последние новости
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