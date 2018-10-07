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Путин и Нетаньяху договорились о встрече
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Путин и Нетаньяху договорились о встрече 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что позвонил президенту России Владимиру Путину и договорился с ним встретиться в ближайшее время.
«Некоторое время назад я поговорил с президентом Путиным. Мы договорились встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить координацию в области безопасности», — передает слова Нетаньяху РИА «Новости».
В конце сентября израильские СМИ заявили, что Россия якобы отказалась принимать Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана после трагедии с Ил-20, однако в Кремле опровергли эту информацию.
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