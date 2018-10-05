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Путин может встретиться с саудовским принцем
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Путин может встретиться с саудовским принцем 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября. Это может стать этапом подготовки его визита в королевство.
«Я думаю, скоро у руководства нашей страны будет возможность пообщаться и с саудовским руководством в ходе заседания Группы двадцати в Буэнос-Айресе. Я слышал, что туда едет не король, а наследный принц. Я думаю, что это будет важный элемент подготовки и визита нашего президента Путина в королевство Саудовской Аравии», — сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.
Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может побеседовать с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом. Встреча должна пройти на полях Российской энергетической недели (РЭН).
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