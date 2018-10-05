Ещё
Южная Корея закрыла порты для России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная Корея отказалась пускать российские суда из-за санкций США 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Reuters
Южная Корея запретила судам владивостокской компании «Гудзон» заходить в порты страны. Об этом рассказал гендиректор фирмы Геннадий Кононенко, сообщает «Коммерсантъ».
«У меня есть документ, в котором власти Южной Кореи запрещают заход», — сообщил он.
Мужчина добавил, что это связывают с санкциями США против компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Гендиректор «Гудзона» указал, что внесение компании в черный список необоснованно, поскольку с Северной Кореей она дел не имела.
По словам Кононенко, сейчас к берегам Южной Кореи подходит одно из судов компании.
«"Богатырь" идет, судну надо оформлять разрешение властей Южной Кореи на вход в порт. Со вчерашнего вечера они не принимали», — рассказал он.
Фирма обратилась за помощью в посольство России. Дипломаты позднее сообщили мужчине, что проблем с заходом судов в южнокорейские порты возникать не должно, поскольку запрета не существует, передает ТАСС. В то же время разрешения сухогруз «Богатырь» с ломом черных металлов пока не получил.
2 октября стало известно, что Южная Корея освободила российское судно «Севастополь», принадлежащее «Гудзону» и задержанное в порту Пусана. Ожидается, что оно покинет город на этой неделе или в начале следующей.
21 августа США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Среди них оказалась и «Гудзон». Американский Минфин утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов Северной Корее. Предполагается, что груз перекачивался на северокорейские суда в открытом море.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съедает рак: Юдашкин резко сдал17
Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян222
Израиль «ответит» России в Грузии174
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире11
Заместителя Чайки погубил загадочный пассажир171
Видео
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:49
Израиль «ответит» России в Грузии
Политика Конфликты
01:29
Сенцов прекратил голодовку
Общество
01:03
Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян
Общество
01:02
Россия продала С-400
Армия Оружие
00:19
Пугачеву и Галкина разоряет замок
Шоу-бизнес
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
00:15
МиГ-29 разбился в Подмосковье
Происшествия Армия
00:56
Лорак унизили на Украине
Шоу-бизнес
01:28
Заместителя Чайки погубил загадочный пассажир
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение