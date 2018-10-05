Южная Корея закрыла порты для России

Южная Корея отказалась пускать российские суда из-за санкций США

Южная Корея запретила судам владивостокской компании «Гудзон» заходить в порты страны. Об этом рассказал гендиректор фирмы Геннадий Кононенко, сообщает «Коммерсантъ».

«У меня есть документ, в котором власти Южной Кореи запрещают заход», — сообщил он.

Мужчина добавил, что это связывают с санкциями США против компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР . Гендиректор «Гудзона» указал, что внесение компании в черный список необоснованно, поскольку с Северной Кореей она дел не имела.

По словам Кононенко, сейчас к берегам Южной Кореи подходит одно из судов компании.

«"Богатырь" идет, судну надо оформлять разрешение властей Южной Кореи на вход в порт. Со вчерашнего вечера они не принимали», — рассказал он.

Фирма обратилась за помощью в посольство России. Дипломаты позднее сообщили мужчине, что проблем с заходом судов в южнокорейские порты возникать не должно, поскольку запрета не существует, передает ТАСС . В то же время разрешения сухогруз «Богатырь» с ломом черных металлов пока не получил.

2 октября стало известно, что Южная Корея освободила российское судно «Севастополь», принадлежащее «Гудзону» и задержанное в порту Пусана. Ожидается, что оно покинет город на этой неделе или в начале следующей.