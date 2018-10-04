Путин отказался ехать на еще одну свадьбу

Путин отказался ехать на пятую свадьбу экс-канцлера Германии

Бракосочетание Шредера и гражданки Кореи Ким Со Ен пройдет 5 октября к Германии. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пара поженилась весной в Южной Корее. Для 74-летнего экс-канцлера это уже пятый брак.

О том, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания сообщала немецкая газета Bild

Российский лидер и Шредер давно дружат: они вместе ходили в баню и пили пиво.