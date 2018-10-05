Москва потребовала у Лондона доказательств

Москва направила в Лондон ноту в отношении кибератак. Посольство России требует незамедлительно предоставить факты, на основании которых британские власти обвинили РФ.
Официальное дипломатическое обращение адресовано Министерству иностранных дел Великобритании, сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.
В официальном письме дипломаты напомнили, что «многократно предлагали британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются», отметили в посольстве РФ.
Как сообщал News.ru, Германия поддержала версию США и Нидерландов о причастности России к кибератакам. Берлин полностью доверяет партнёрам и резко осуждает атаки на международные организации и учреждения своих союзников, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. При этом он отметил, что ФРГ почти не пострадала от нападения.