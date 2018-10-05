Ещё
Москва потребовала у Лондона доказательств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва потребовала доказательства кибератак 

News.ru + ещё 15 59 минут назад
Фото: Reuters
Москва направила в Лондон ноту в отношении кибератак. Посольство России требует незамедлительно предоставить факты, на основании которых британские власти обвинили РФ.
Официальное дипломатическое обращение адресовано Министерству иностранных дел Великобритании, сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.
В официальном письме дипломаты напомнили, что «многократно предлагали британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются», отметили в посольстве РФ.
Как сообщал News.ru, Германия поддержала версию США и Нидерландов о причастности России к кибератакам. Берлин полностью доверяет партнёрам и резко осуждает атаки на международные организации и учреждения своих союзников, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. При этом он отметил, что ФРГ почти не пострадала от нападения.
News.ru: последние новости
Украина направила МИД РФ ноту в отношении Сенцова Путин обсудит с главой Египта возобновление авирейсов Медведев испытал фотоаппарат «Зенит М»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На глазах Лукашенко погибли восемь человек36
Украина обратилась к РФ с просьбой303
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы544
В России трагически погибли военнослужащие313
Съедает рак: Юдашкин резко сдал38
Видео
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия присоединилась к обвинителям России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение