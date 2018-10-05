Москва потребовала у Лондона доказательств

Москва потребовала доказательства кибератак

Москва направила в Лондон ноту в отношении кибератак. Посольство России требует незамедлительно предоставить факты, на основании которых британские власти обвинили РФ.

Официальное дипломатическое обращение адресовано Министерству иностранных дел Великобритании , сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

В официальном письме дипломаты напомнили, что «многократно предлагали британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются», отметили в посольстве РФ.