«Это радость, когда русские идут»: зачем Путин поехал в Индию

Президент России Владимир Путин 4 октября начинает свой двухдневный визит в Индию для проведения саммита с премьером Нарендой Моди. На встрече ожидается подписание военных и экономических соглашений, однако переговоры не будут замыкаться лишь на эти темы. Индия — крупный региональный и глобальный игрок — слишком важна для России как независимое и динамично развивающееся государство.

Российский и индийский лидеры Владимир Путин и Нарендра Моди встречаются часто, однако от этого саммита ждут подписания крупных экономических контрактов, в том числе оборонного характера. Накануне визита помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что Путин подпишет в ходе своего визита в Индию контракт на поставку этой стране пяти полков зенитных ракетных систем С-400. Сумма сделки составляет более $5 млрд,

Столь весомая сделка станет для России не только коммерческим успехом, но и определенным политическим «триумфом». Она будет означать, что в Дели готовы идти на расширение военного сотрудничества с Москвой , несмотря на угрозу санкций со стороны США . Известно, что Вашингтон ввел санкции против КНР после того, как Пекин купил аналогичные комплексы.

Москва не скрывает своей заинтересованности в усилении военного сотрудничества с Дели. В том же самом заинтересован и Вашингтон. Статус «основного оборонного партнера США» Индия получила еще при президенте Бараке Обаме , а при Дональде Трампе подписала с США соглашение о совместимости средств связи и безопасности. Благодаря ему индийские военные будут использовать американское оборудование в столь чувствительной сфере.

Сегодня Москва — второй после США поставщик вооружения в Индию, и военные закупки составляют 35% российского экспорта в эту страну.

Во время визита обсудят и тему ядерной энергетики: Россия может начать строительство в Индии еще одной АЭС. В настоящее время «Росатом» уже строит третий и четвертый блоки АЭС «Куданкулам». Первые два уже сданы.

Однако общий торговый оборот между двумя странами составляет лишь $10 млрд «Это намного меньше потенциала», — говорит российским журналистам первый заместитель главы МИД Индии Виджай Гокхале.

У России и Индии действительно большой потенциал для экономических отношений. В российских внешнеполитических кругах «Газете.Ru» говорят, что товарооборот в $50 млрд не предел. Сама Индия — это мечта экспортера: объем потребительского рынка страны достигнет $3,6 трлн к 2025 году. Как ожидают в Индии, к этому же году еще 150 млн жителей страны станут частью среднего класса.

Русские должны прийти

Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху считает, что Индии вполне по силам создать экономическую зону специально для российских компаний:

«Был такой фильм «Русские идут», и американцы очень боялись. Для меня большая радость, когда русские идут», — улыбается министр.

Чтобы «русские пришли», обе стороны должны вывести отношения двух стран на новый уровень, больший, чем сотрудничество в области поставок вооружений и строительство, считает старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Петр Топычканов . Эксперт отмечает, что неспособность стран углубить торгово-экономическое сотрудничество серьезно угрожает отношениям: «Эта неспособность имеет много причин, включая уязвимость экономик двух стран, недостаточную взаимозависимость рынков, в том числе из-за транспортной проблемы, и уменьшение политического внимания друг другу».

Собеседник «Газеты.Ru» признается, что на фоне заявлений об успехах сотрудничества двух стран все это звучит парадоксально, но факт остается фактом — за редким исключением политические лидеры, бюрократии, бизнес-сообщества не осознают, «что сохранение сложившейся модели российско-индийских отношений не способствует прорывам, не создает условий для значительного прогресса».

В агентстве Invest India подтверждают, что российских инвесторов в Индии пока мало, но отмечают, что они активно интересуются производством косметических продуктов, а также сферой здравоохранения. Интересы индийских инвесторов сосредоточены на Дальнем Востоке, где их привлекает деревообработка и полировка алмазов. Представители индустрии объясняют, что наладили успешное сотрудничество с российской «Алроса» . Благодаря этому удается полировать небольшие камни, которые раньше шли на технические цели.

Еще одно из перспективных направлений российско-индийского сотрудничества — фармацевтика. Индия — один из крупнейших игроков на мировом рынке лекарств. Главный покупатель здесь США, затем следуют Южная Африка и Великобритания. Россия пока на четвертом месте.

Но по данным Совета по продвижению индийского фармэкспорта, российский рынок вырос более чем на 22% в 2017-2018 годах.

Академик РАН , доктор медицинских наук Михаил Пальцев высоко оценивает потенциал индийской фармацевтики: «Индия строит собственные заводы в соответствии с международными требованиями GMP. Несмотря на общий уровень антисанитарии в стране, медицинское производство выстроено идеально и образцово. Развивая собственную фармацевтику, индийские власти решают вопрос биологической безопасности страны, так как большинство препаратов направлено именно на лечение распространенных в регионе инфекций и болезней», — говорит ученый «Газете.Ru».

Бхай-бхай, ну погоди!

Рассказывая российским журналистам о качестве и дешевизне местных лекарств, индийские фармацевты не забывают поблагодарить СССР. И это не дань вежливости — именно благодаря советским технологиям в Индии была заложена мощная индустрия по производству витаминов и антибиотиков. В беседе с «Газетой.Ru» индийский врач вспоминает не только хорошее медицинское образование, полученное в России, но полюбившийся ей мультфильм «Ну, погоди!»

Вместе с тем количество индийских студентов в России в настоящий момент достаточно скромное — их всего 10 тыс. Правда, это число сравнимо с количеством индийских студентов, например, в Великобритании — в 2017 году их насчитывалось 16 тыс. человек. Основная масса индийских студентов обучаются в США — их там почти 190 тыс. человек.

В Индии отмечают, что в последние годы интерес к России снижается. В редакции влиятельной англоязычной газеты The Hindustan Times подтверждают, что у читателей сегодня в приоритете Китай и США.

При этом беседу редактор международного отдела Прамит Чаудхури заканчивает на позитивной ноте: «Люди хотят крепких отношений с США, однако большинство индийцев видят Россию как дружественную страну».

С тем, что «российской мягкой силы» в Индии должно быть больше, соглашается и посол России в Индии Николай Кудашев , который рассказывает журналистам, что вскоре в Индии должен пройти большой фестиваль русской культуры.

Отдавая дань ностальгическим воспоминаниям о прошлом, в Индии говорят о необходимости смотреть в будущее: «Со времен „хинди-руси бхай-бхай“ (дословно — индийцы и русские — братья. — „Газета.Ru“) мир изменился, но это стратегическое партнерство», — говорит источник, близкий к внешнеполитическим кругам.

Сегодня для Индии это стратегическое партнерство заключается в учете взаимных региональных интересов. Москва и Дели должны выступать как партнеры в важных друг для друга регионах: Россия — как партнер Индии в Центральной Азии, Индия — как партнер России в Индо-Тихоокеанском регионе, считают в политических кругах страны.

Этот регион сегодня — один из приоритетных для Индии, и важный аспект здесь — соседство с мощным Китаем. КНР постоянно всплывает во всех разговорах индийских чиновников, которые не скрывают, что следят за развитием отношений Москвы и Пекина с определенной тревогой.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор британского Королевского института международных отношений Chatham House, Китай представляет региональную угрозу для Индии. «Для Дели сейчас самое важное — избежать потенциального конфликта с Китаем», — подчеркивает эксперт.

Пытаясь найти противовес региональному влиянию Китая, Индия в последнее время активно развивает партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе с США, которые в последнее время взялись за сдерживание Пекина.

Вашингтон, как отмечает директор влиятельного индийского Международного фонда Вивекананды Арвинд Гупта , хочет видеть в Индии партнера. В свою очередь, по словам эксперта, цель Индии — проведение «очень активной внешней политики и взаимодействие со всем регионом».

Во внешнеполитических кругах эту политику объясняют следующим образом: «У Индии сегодня ни с кем не может быть эксклюзивных отношений».

Принцип нейтралитета, который исповедует Индия, имеет свои преимущества — Дели признает лишь санкции против того или иного государства, если они введены Совбезом ООН . Эта фраза звучит во всех выступлениях индийских чиновников как ответ на вопрос — как Индия будет сопротивляться возможному санкционному давлению США из-за военного сотрудничества с Россией.

Накануне визита Владимира Путина консервативное американское издание The Spectator напоминает, что отношения Дели и Вашингтона нельзя назвать безоблачными: «Хотя Индия стала близким региональным союзником США, важно напомнить, что опора на Запад — слишком противоречивая тема здесь, и не только среди левых».

Как отмечает один из собеседников «Газеты.Ru» в индийском экспертном сообществе, в отношениях с США надо соблюдать баланс: «Если кто-то будет слишком близок с Вашингтоном, избирателям это не понравится».