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Путин сравнил шпионаж с проституцией
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Путин сравнил шпионаж с проституцией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возня между спецслужбами не вчера родилась, шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире, сказал президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуация по "делу Скрипалей".
"А возня между спецслужбами — это что, вчера родилось? Как известно, шпионаж и проституция — одна из важнейших профессий в мире? Ну и что?", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
После этого заявления в зале вновь раздались аплодисменты.
Путин добавил, что РФ неоднократно просила у Великобритании документы по "делу Скрипалей". "Мы говорили: дайте нам документ, мы посмотрим, что с этим делать, проведем расследование. У нас соглашение, наверняка, с Великобританией о помощи по уголовным делам, которые предусматривают соответствующий порядок. Ну, дайте документы, пришлите, как положено, в генеральную прокуратуру, мы посмотрим, что там на самом деле", — сказал Путин.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
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