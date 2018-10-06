Ещё
Путину исполняется 66 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путина поздравили с днем рождения со сцены веронского амфитеатра 

РИА Новости + ещё 27 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр Вероны Федерико Сбоарино и председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения со сцены Arena di Verona, где в субботу прошла европейская премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".
Путину 7 октября исполнится 66 лет.
"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир", — заявил по-русски Фаллико, возглавляющий ассоциацию "Познаем Евразию", при поддержке которой прошло ледовое шоу.
Перед их поздравительной речью на сцену веронской арены вышел итальянский певец Тото Кутуньо.
Сев на табурет на краю сцены, он под проливным дождем исполнил для публики свой главный хит "Italiano Vero" и — уже на русском языке — песни "Подмосковные вечера" и "Очи черные".
Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что летит на день рождению к своему другу Путину. Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.
Последние новости
В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США "Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова и Баскова лишат титулов46
Киев остался без «Украины»96
«Тошно слушать»: Стриженову гонят из «Время покажет»39
«Взломали»: в танцах Мэй обвинили русских хакеров
США перебросили F-15 на Украину1154
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
00:40
Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
Криминал Происшествия
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:55
«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение