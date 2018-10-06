Путину исполняется 66 лет

Путина поздравили с днем рождения со сцены веронского амфитеатра

Путину 7 октября исполнится 66 лет.

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир", — заявил по-русски Фаллико, возглавляющий ассоциацию "Познаем Евразию", при поддержке которой прошло ледовое шоу.

Перед их поздравительной речью на сцену веронской арены вышел итальянский певец Тото Кутуньо

Сев на табурет на краю сцены, он под проливным дождем исполнил для публики свой главный хит "Italiano Vero" и — уже на русском языке — песни "Подмосковные вечера" и "Очи черные".