Путин решил смягчить статью об экстремизме

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, по которой ранее был возбужден целый ряд дел из-за постов и репостов в соцсетях. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по этой статье является обоснованным.

Статья 282 предусматривает наказание за возбуждение ненависти, вражды, а также унижение человеческого достоинства. В первом пункте статьи идет речь о публичных (в то числе в СМИ и соцсетях) действиях, направленных на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения или религии. За такие преступления грозит до 500 тысяч рублей штрафа и до пяти лет тюрьмы.

Путин предложил за первичное нарушение этой статьи, не представляющее серьезной угрозы, наказывать по Кодексу об административных правонарушениях: штрафом в десять-двадцать тысяч рублей, ста часами обязательных работ или 15-ю сутками ареста.

В документе подчеркивается, что Верховный суд советовал исходить из характера и степени общественной опасности содеянного при вынесении приговора по 282-й статье.

За последние месяцы появилось несколько резонансных дел, возбужденных из-за постов, сохраненок «ВКонтакте» и репостов в соцсетях. Компания Mail.ru , которой принадлежат «ВКонтакте», обратилась в Госдуму, Минюст , Верховный и Конституционный суды с предложением амнистировать осужденных за экстремизм пользователей и декриминализовать статьи за репосты.