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Россиян удивила комната Путина
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Россиян удивила комната Путина 

Рамблер + ещё 12 9 часов назад
Россиян удивила комната, в которой во время учебы в Академии внешней разведки жил президент России Владимир Путин.
Накануне помещение было продемонстрировано в эфире шоу «Код доступа» на канале «Звезда». Стены комнаты, в которой Путин жил в течение года, окрашены в белый цвет, внутри стоят три кровати, стол и стулья, а на стене висит небольшой телевизор. При этом телеведущий подчеркнул, что современная обстановка комнаты гораздо комфортнее той, что была во времена Путина.
ТК Звезда
«До сих пор очень проста и скромна по обстановке», — удивились российские пользователи социальных сетей.
Некоторые из них высоко оценили то, что комната Путина в Академии внешней разведки не стала «мемориальной», а причиной этого сочли то, что президент — часть народа.
В марте Владимир Путин рассказал, что во время учебы в Академии внешней разведки получил от руководства курса псевдоним «Плавун». Президент объяснил это тем, что учащиеся академии не должны были знать настоящих фамилий друг друга.
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