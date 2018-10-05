Россиян удивила комната Путина

Россиян удивила комната, в которой во время учебы в Академии внешней разведки жил президент России Владимир Путин

Накануне помещение было продемонстрировано в эфире шоу «Код доступа» на канале «Звезда». Стены комнаты, в которой Путин жил в течение года, окрашены в белый цвет, внутри стоят три кровати, стол и стулья, а на стене висит небольшой телевизор. При этом телеведущий подчеркнул, что современная обстановка комнаты гораздо комфортнее той, что была во времена Путина.

ТК Звезда

«До сих пор очень проста и скромна по обстановке», — удивились российские пользователи социальных сетей.

Некоторые из них высоко оценили то, что комната Путина в Академии внешней разведки не стала «мемориальной», а причиной этого сочли то, что президент — часть народа.

В марте Владимир Путин рассказал, что во время учебы в Академии внешней разведки получил от руководства курса псевдоним «Плавун». Президент объяснил это тем, что учащиеся академии не должны были знать настоящих фамилий друг друга.