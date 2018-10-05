Ещё
Комнату Путина показали в Академии внешней разведки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Показана комната Путина в Академии внешней разведки 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
В Академии внешней разведки показали комнату, в которой во время учебы жил президент России Владимир Путин. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
Ведущий программы рассказал, что российский лидер находился здесь год под фамилией Платов — курсанты брали себе так называемые «школьные имена».
На кадрах видно обстановку комнаты — три кровати, стол и телевизор. Уточняется, что нынешняя обстановка более комфортная чем та, в которой жил когда-то российский лидер.
Кадр из сюжета телеканала «Звезда»
Ведущий уточнил, что номер комнаты в ролике скрыт не от зрителей, а чтобы у слушателей академии не возникло желания побороться за право жить там.
В 1985 году Владимир Путин окончил Академию внешней разведки (прежнее название Краснознаменный институт КГБ) по специальности «Внешняя разведка».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США оценили успех войны сразу с Китаем и Россией123
США неожиданно поддержали решение Украины398
Путин отказался ехать на еще одну свадьбу93
В «Газпром-медиа» открестились от песни Слепакова29
Мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце16
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение