Комнату Путина показали в Академии внешней разведки

Показана комната Путина в Академии внешней разведки

Ведущий программы рассказал, что российский лидер находился здесь год под фамилией Платов — курсанты брали себе так называемые «школьные имена».

На кадрах видно обстановку комнаты — три кровати, стол и телевизор. Уточняется, что нынешняя обстановка более комфортная чем та, в которой жил когда-то российский лидер.

Кадр из сюжета телеканала «Звезда»

Ведущий уточнил, что номер комнаты в ролике скрыт не от зрителей, а чтобы у слушателей академии не возникло желания побороться за право жить там.

В 1985 году Владимир Путин окончил Академию внешней разведки (прежнее название Краснознаменный институт КГБ) по специальности «Внешняя разведка».