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В России ответили на угрозы США нанести удар
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В России ответили на угрозы США нанести удар 

Рамблер 3 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала опасными высказывания постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о возможности сбивать российские ракеты.
«Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ?», — передает ТАСС слова Захаровой.
>> США угрожают уничтожить российские ракеты
Захарова подчеркнула, что российские эксперты дадут развернутый ответ на угрозы постпреда США при НАТО.
Ранее остпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования, которые якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. По словам Хатчисон, в США предпочитают дипломатическое решение проблемы, но рассматривают и другие варианты, а окончательное решение примут, когда поймут, «на что способна Россия».
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