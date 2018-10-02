Как пропаганда меняет отношение к Трампу, Меркель и Путину

Очередной опрос сопоставил популярность в мире как разных стран, от США до Китая , так и их лидеров. Безоговорочным лидером доверия стала немецкий канцлер Ангела Меркель , и это выглядит парадоксальным хотя бы на фоне снижения ее рейтингов в самой Германии . Но самым интересным стал феномен массового недовольства жителей многих стран Дональдом Трампом

Американский исследовательский центр Pew Research Center провёл очередное исследование популярности президента США и их страны в целом в сравнении с некоторыми другими странами и мировыми лидерами. В опросе участвовали граждане 25 стран, в том числе России

Как говорится в итоговой статье, популярность Трампа остается низкой в большинстве государств мира. Причем в некоторых странах, включая нашу, она значительно упала по сравнению с прошлым годом.

Если же брать в целом, то самой популярной из мировых лидеров на текущий момент является Ангела Меркель — ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют — 31%, не имеют определенного отношения — 11%. На втором месте Эммануэль Макрон — 46% против 34% при 12% неопределившихся. На третьем — Си Цзиньпин , ему доверяют 34%, не доверяют — 56%, при этом не имеют определенного отношения к китайскому лидеру 15%. И в самом низу расположились президенты России и США. Владимиру Путину доверяют 30%, не доверяют 62%, и лишь 5% не определились; Дональду Трампу доверяют лишь 27%, не доверяют 70%, неопределившихся — 4%.

Внимательный читатель заметит, что в некоторых случаях общий процент составляет лишь 92%, а в некоторых — 101%, но это объясняется тем, что берутся медианные, а не средние значения при объединении данных из 25 стран-участниц опроса.

Показательно, что даже на основании этих общих цифр уже можно сделать выводы о том, что реальная политика имеет крайне мало отношения к популярности глав государств. Всё дело в пиаре и пропаганде — за редчайшими исключениями. Например, популярность Ангелы Меркель за рубежом выше, чем в её собственной стране. Согласно опросу института общественного мнения Kantar Emnid, немцы в большей степени доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону, нежели собственному канцлеру. Согласно тому же опросу, популярность Владимира Путина в Германии в 3 с лишним раза выше, чем у Дональда Трампа — 18% против 5%.

Граждане многих иностранных государств хорошо относятся к Меркель по той же причине, по которой неуклонно падает её популярность в Германии — гостеприимство по отношению к беженцам. Текущие же рейтинги Макрона пока не отображают скандала из-за фотографий с полуобнаженными темнокожими юношами, но и этот лидер является «любимцем домохозяек» из-за своей смазливой внешности и возрастной жены.

То, что по поводу отношения к Си Цзиньпину не определился каждый седьмой опрошенный, объясняется тем, что Китай до начала «торговой войны» с США редко упоминался в статьях, посвященных мировой политике. А то, что Китай неожиданно оказался на одной стороне с Евросоюзом в этой войне, также не могло не сказаться на итоговом результате. Хотя отношение к Китаю очень сильно отличается в разных странах, и мы позднее остановимся на этом подробнее.

Путин и Трамп — главные «плохие парни» международной политики. Критические статьи о них регулярно появляются и в европейских, и в американских изданиях, но, поскольку Трампа в западных странах воспринимают как «предателя», а во многих восточных не любят наравне с США в целом, его рейтинг оказался ниже, чем у российского президента.

Отношение лично к Дональду Трампу и к стране, которую он возглавляет, серьёзно отличается. Скажем, в Израиле положительно относятся к США 83%, а лично к Трампу — 69%, причем за год отношение к президенту заметно улучшилось — было 56%.

Трамп признал Иерусалим столицей и в целом ведёт однозначно произраильскую политику, но жители этой страны находятся под влиянием западных СМИ, для которых Трамп однозначно «плохой», поэтому у них и возникает когнитивный диссонанс. Нет сомнений, что если бы не пропаганда, то личный рейтинг Трампа на Земле Обетованной превышал бы 90%.

Схожая картина на Филиппинах. Несмотря на то, что президент этой страны Родриго Дутерте неоднократно материл Барака Обаму , рейтинг США в целом там тоже очень высок — 83%. А доверие лично к Трампу выросло с 69% в 2017 до 78% в 2018.

Интересная ситуация в нашей стране. У Дональда Трампа был высокий кредит доверия на фоне однозначно антироссийской повестки Хиллари Клинтон , но он его не оправдал, не сумев выполнить свои предвыборные обещания «поладить с Россией». В 2017 году в России американскому президенту доверяли 53%, а в 2018 — только 19%. Это тоже меньше, чем одобрение США в целом, составляющее в нашей стране довольно высокие, учитывая санкционное хамство, 26%.

Но самая большая разница в одобрении США в целом и Трампа лично, разумеется, у Мексики, а также у Германии. 30% немцев хорошо относятся к США и только 10% — к их президенту, 32% мексиканцев ничего не имеют против северного соседа, но только 6% одобряют их президента.

Практически так же не любят Трампа в Испании — 7%, видимо, из солидарности с мексиканцами. На противоположном полюсе, сразу после Израиля и Филиппин расположились почему-то Кения и Нигерия — там к американскому президенту хорошо относятся 56% и 59% соответственно. Возможно, они просто не в курсе, что в США сменился президент, и это больше не сын кенийца Барак Обама.

В целом анализ отношения к Трампу в разных странах в 2017 и 2018 году показывает, что массовая нелюбовь к нему жителей многих стран зачастую не имеет под собой никакого обоснования. В отличие от граждан России, которые рассчитывали на улучшение отношений, а получили ужесточение санкций, им кандидат Трамп ничего не обещал. Поэтому изначально плохое отношение к американскому президенту до того, как он сделал что-то негативное, можно объяснить исключительно массовой антитрамповской кампанией в мировых СМИ.

К сожалению, авторы не публикуют такой же подробной раскладки по странам в отношении к России, зато есть детальная информация об отношении к Китаю — таким образом, авторы делают именно Пекин основным геополитическим соперником Вашингтона.

Из стран Евросоюза Китай почему-то больше всего не любят в Италии — отрицательно относятся к Поднебесной 60% опрошенных, положительно — лишь 29%. Этому сложно дать какое-то логичное объяснение — возможно, итальянцы ревнуют свою пасту к китайской лапше, или, что более вероятно — их утомили многочисленные китайские туристы. Количество положительно относящихся к Китаю превышает отрицательно оценивающих эту страну только в Нидерландах и пока ещё члене ЕС Британии.

Среди азиатских стран хуже всего к Китаю относится Япония, что логично — эти страны явно недовоевали во время Второй Мировой, и японцы не испытывают ни малейшего раскаяния за военные преступления своих предков. Чуть менее настороженно относятся к китайцам в Южной Корее, а лучше всего — в Индонезии и на Филиппинах.

Африканские и южноамериканские государства также ничего не имеют против Поднебесной — везде количество одобряющих политику Пекина значительно превышает количество неодобряющих, аналогичная ситуация в Израиле. Как ни странно, в США разница между положительно и отрицательно относящихся к Китаю невелика: 47% настроены негативно, а 38% — позитивно.

Ну и, наконец, Россия. Несмотря на регулярно вбрасываемые Западом в российское информационное поле «страшилки» о «китайской угрозе», 65% граждан нашей страны относятся к восточному соседу положительно, и только 21% — отрицательно. Напомним, что к США относятся положительно 26% (и наверняка эти цифры коррелируют).

Отметим, что Pew Research Center постулирует себя как «фабрика фактов» в противовес традиционным американским «фабрикам мыслей». Принципиальное отличие якобы заключается в том, что Pew Research публикует только голые цифры, без субъективного анализа и личного мнения исследователей.

Но очевидно, что даже публикация накануне выборов «голых цифр», согласно которым Дональд Трамп — самый непопулярный мировой политик, пропустивший вперед даже демонизируемого в США Владимира Путина, а популярность Китая в мире стремительно растёт, серьёзнейшим образом влияет на настроения избирателей.

Пропаганда правит миром, и отрицать это бессмысленно.